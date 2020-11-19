12月起民眾進出8大類場所強制戴口罩。指揮中心指揮官陳時中今天說，年初疫情嚴峻，民眾警覺性高，戴口罩等防疫措施配合度高，如今疫情平緩，警覺反而弱了，才實施強制措施。

因應秋冬即將到來的流感、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）等呼吸道疾病，中央流行疫情指揮中心昨天宣布12月1日啟動「秋冬專案」，除了嚴管邊境、加強篩檢外，進入8大類場所將強制戴口罩，違者最重罰新台幣1萬5000元。

陳時中今天上午接受電台專訪時表示，目前全台每天口罩日產量多達2000萬片，口罩庫存仍有6億多片，隔離、防護衣產量也夠，因應秋冬疫情及口罩產量足，目前也正研議放寬口罩實名制14天9片的數量規定，畢竟長期包口罩也不是辦法，為防轉換期出現問題，仍須謹慎因應，盼透過實名制讓口罩價格、供應穩定。

外界好奇，年初疫情嚴峻，指揮中心不強制全民戴口罩，如今台灣疫情平穩，反而要強制全民戴口罩，甚至祭出罰則。

陳時中解釋，年初疫情嚴峻，大家都很緊張，對於戴口罩等防疫措施配合度自然高，但現在大家對台灣疫情都很放心，警覺反而弱了，才會透過強制措施，加強大家對戴口罩的遵從度。（編輯：管中維）1091119

(中央社)