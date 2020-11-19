基隆市政府工務處蔡姓技工駕駛公務工超速被開罰單，竟然上簽呈謊稱是「趕行程」所以超速，讓基隆市警局順利為其銷掉3500元罰單，蔡某事後被人向廉政署檢舉，台北地檢署偵查後，認定蔡涉犯《刑法》詐欺、偽造文書罪，但蔡在偵查中認罪，檢方以支付國庫3萬5000元的條件，將蔡緩起訴1年。

蔡姓技工是在今年2月間駕駛工務處的公務車去會勘現場，回程超速被測速照相機拍到取締。依規定公務車的罰單應由駕駛人自行繳納，蔡某收到3500元的超速罰單後為了省自己的荷包，就上了一個簽呈，謊稱自己因還有一個行程要趕，才會超速被取締。

基隆市警局收到蔡某的簽呈後信以為真，替蔡出公函給監理所銷單，蔡以為神不知鬼不覺的躲過罰單，卻被人向廉政署檢舉。

北檢偵查時，蔡坦承貪小便宜虛構行程上簽，檢方認定蔡涉犯偽造文書的使公務員登載不實罪及詐欺罪，由於蔡認罪，檢方以罰單10倍的代價為條件，讓蔡支付國庫3萬5000元，將其緩起訴1年。

(中時 )