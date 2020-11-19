女星熊熊(卓毓彤)擁有甜美臉蛋與豐滿火辣身材，是許多人心目中的「性感女神」，但人紅是非多，日前負面風波接連爆出，熊熊堅持以沉默的笑容應對，終於挺了過來，如今風波消退，得以稍微安心繼續拚事業，也回歸自己本身，接受了人生第一次的健康檢查。

熊熊挺過風波，最近處於整備期，積極健身維持體態，但不忘享受生活，趁機跟朋友相聚，她不時更新社群，跟粉絲們保持互動，昨天熊熊在IG透露，今年34歲的自己，第一次接受了健康檢查，至少體驗是相當舒適的，感謝親切的醫護人員，醫院還有點心區，甚至有送餐服務，還會準備健檢專用運動服，服務相當周到。

熊熊報告健檢結果。(翻攝自熊熊IG)

當然最重要的，是檢查的結果，熊熊透露數據上顯示她的維生素D和鈣含量有些不足，但總體來說是健康寶寶，心臟方面有些微的問題，但不影響生活，其他內臟方面也正常，醫生唯獨囑咐一件事，就是要她少吃蛋糕，「膽固醇的部分…」，是相當少女style的煩惱。

此外，熊熊還表示身為重度手機使用者的她，視力檢查出乎意料右眼0.9、左眼1.2，實在「太意外」，唯一要重視的事情，就是女星最擔憂的「變胖了」，她笑稱醫生說完趕忙安慰「MC來啦，走了就瘦了」，而她就這麼簡單被說服了，心情似乎相當不錯。

(中時新聞網)