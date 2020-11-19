去你的民主進步！中天新聞台撤照，高雄巿議會國民黨團聲援言論自由，19日在議事廳拿出鄭南榕等人的照片，要求巿長陳其邁表態，陳其邁回應，尊重NCC職權，但應就審查過程的疑慮做更多說明，減少社會的對立。

陳其邁說，他過去沒有對任何新聞台內容表達過評價，NCC根據NCC組織法，是獨立機關，也根據衛星廣播電視法行使職權。NCC職權應給予尊重，但也希望NCC就換照事件，必須就審查過程的疑慮做更多說明，來減少社會的對立。

巿議員陳美雅19日總質詢時間，國民黨團總召蔡武宏等人高舉「捍衛言論自由」、「去你的民主進步」等標語，並拿出鄭南榕、黃信介、盧修一、陳定南等民進黨所謂民主鬥士、神主牌，聲援遭NCC撤照的中天新聞台。

國民黨團表示強烈譴責，並指出，即使在美國，強人總統川普也不敢關掉反對他的電視台。在台灣，言論自由是憲法所保障，但很遺憾的，執政的蔡政府居然喝令關掉中天新聞台，讓台灣所引以為傲的言論自由蕩然無存。

國民黨團也抨擊，號稱亞洲民主典範的台灣居然關閉了新聞台，民主進步黨真的是愈來愈倒退，難道已經回到了威權、回到了獨裁，也讓民進黨的民主前輩們蒙羞，現在的民進黨已是金權至上，絕對的權力、絕對的腐敗。

陳其邁在議會被問到中天關台會否造成連任，或者民進黨未來選總統的政治包袱時說，有線電視的資源具有公益性，也有一定資源的限制，當中也涉及到閱聽人、消費者在接收資訊時，新聞專業跟言論巿場的多元性考量。

他強調，審查結果出來後，一方面當然要尊重NCC做為獨立機關的獨立行使職權，另一方面也希望NCC能夠就審照的理由，對社會做更多的溝通與說明，以化解社會的對立。再被追問是否影響連任，因議會開議，陳其邁僅說謝謝。

(中時 )