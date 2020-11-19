民進黨政府近來在多個議題上引發民眾反彈，不僅在萊豬議題上剛愎自用，還讓前行政院發言人丁怡銘引發「牛肉麵之亂」，造成國內業者的損失，更動用NCC，讓中天電視台換照未果，實質上打壓台灣的言論、新聞自由；多個充滿爭議的決策讓民怨迅速累積，將在11月22日的秋鬥遊行中一口氣爆發！

據「苦勞網」報導，消基會日前發起「拒吃萊豬」的聯署，目前不到一個月就已經有超過11萬人參加，為了展現民眾拒絕萊豬的決心，消基會決定將在周末參加遊行，上街表達民意；但傳出行政院竟私下聯繫消基會，希望他們不要參加。

消基會秘書長徐則鈺表示，行政院幕僚日前曾致電消基會，詢問是否會參加周日的遊行，並且表達「不希望消基會參加」的訊息；而徐則鈺表示，消基會屬於中立團體，對於行政機關有很大的輿論壓力，所以行政院才會致電關切，但消基會仍應表達民意，「萊豬問題若消基會不參加，消基會就無法對社會交代」，所以周日的遊行消基會仍會如期參與。

消基會董事長黃怡騰表示，我國老早就開放美國豬肉進口，但始終未開放含萊克多巴胺豬肉進口，正是因為我國對萊克多巴胺有很多疑慮，一旦開放含萊克多巴胺豬肉進口，難道台灣要進口美國賣不出去的豬肉嗎？呼籲政府「回頭是岸」。

(中時新聞網)