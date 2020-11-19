台中市精饌公司前後任董事長徐姓男子及周姓女子，共謀「印股票換鈔票」、「假配股真詐賣」違法吸金，宣稱買福利契約配發公司股票，推出「美麗新世界契約」公開銷售，在2013年至2018年的5年期間銷售高達8億545萬元，上千名投資被害人共繳納總額6億1446萬餘元，台中地檢署依違反《證券交易法》等罪將2人起訴。

73歲周女自2008年擔任精饌公司董事長，因契約產品銷售不佳、資金枯竭，在2013年延攬56歲徐男擔任總經理，共同謀議「印股票換鈔票」，透過「假配股真詐賣」違法吸金，將無市場價值的精饌公司股票、認購權證及持股證明等有價證券，搭配低價的白米等宅配商品，合併組「美麗新世界契約」公開販售。

周、徐兩人先後擔任精饌公司董事長，涉嫌虛偽增資取得公司股票、美化財務報表，並舉辦公開說明會或透過業務人員對外宣稱精饌公司將上市或上櫃，使投資人錯估精饌公司股本充足、資金充裕及前景可期，高估市場價值而爭相購買。

「美麗新世界契約」總銷售金額為8億545萬餘元，上千名投資人共已繳納6億1446萬餘元。精饌公司對分期付款的投資人，直接交付認股憑證；對繳清價款投資人，交付精饌公司股票共8669張；對繳清價款而無公司股票可交付的投資人，則交付持股證明書。

台中地檢署指揮法務部調查局台中市調查處偵辦查獲，還查獲精饌公司及徐男等名下共19筆土地。徐男坦承「美麗新世界契約」中所配發股票虛偽增資所生股份而印製，並製作不實資產負載表，買賣精饌公司股票並未經主管機關核准。周女則供述，精饌公司原本僅有500萬元實收資本，而在2013年間虛偽增資1500萬元等。

(中時 )