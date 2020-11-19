NCC昨天駁回中天新聞台換照，曾任民進黨中國事務部副主任，現為政論節目名嘴的張宇韶昨天在臉書上慶祝「今天整個心情感到無比舒爽」，不過今天馬上被打臉，雲林菜農林佳新爆料張的私訊對話，張曾私訊中天相關人員，自己表達想上中天政論的意願。林把該圖貼到張宇韶臉書，嗆張「你會封鎖我嗎？我知道你只是想上節目賺通告並不是想看。」

中天被NCC撤照，張宇韶在臉書上歡呼，「中天掰掰，終於不用再看這些新聞與政論節目了！今天整個心情感到無比舒爽！」今天再針對前高雄市長韓國瑜「七矮人說」嗆，「韓國瑜還是忍不住了！廢話，那個電視台是造他神的宗教頻道，他們福禍相倚，心手相連！」

然而打臉也來得相當快，林佳新在該PO文底下爆料張宇韶雖然表面上歡呼中天被撤照，但張卻私底下試圖接觸中天工作人員，主動爭取要上中天政論，「一直沒機會問好，希望有天還能去中天論政。」

網紅歷史哥也酸張宇韶「口嫌體正直」，現今慶賀電視台被關、不用再看到「那些」新聞與政論節目，過去好像還挺想去上「那些」政論節目齁？口嫌體正直示範給你看，看來中天也沒有不讓韓黑名嘴上節目啊？

歷史哥說，張會這樣講，只是「丞相起風了」，覺得中天報太多韓國瑜太偏頗嗎？三立的政論節目也是天天韓國瑜耶？吹捧一個人的新聞台要關，那抹黑同一個人的新聞台不用？

(中時 )