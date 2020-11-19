花蓮F-16A戰機失聯，空軍第五聯隊26作戰隊隊長上校蔣正志，目前仍下落不明，各界紛紛集氣，希望能傳出好消息。台東縣長饒慶鈴卻在臉書發文「我看這回妳會怎麼說」，遭網友圍剿。對此，民進黨台北市議員王世堅也批說，饒慶鈴的發文極不洽當。

蔣正志17日傍晚駕駛1架F-16單座戰機，進行夜間飛行訓練任務，起飛2分鐘後，約在花蓮北面8海浬處突然從雷達光點上消失，目前全力搜救中。

饒慶鈴18日凌晨在臉書寫下，「我不願相信，才走了一位朱冠甍，又失蹤一架F16，我看這回妳怎麼說」。雖馬上刪文，但仍遭網友圍剿，「太沒高度！」「地方父母官卻消費災難」「這看這回妳會怎麼選」，但也有人認為，她是為國軍發聲「縣長抱屈叫冷血，你們抱屈（就）叫熱血啊？」「我們的飛行員及飛機都因爲戰備而超限飛行及使用。都陷入危險的狀態中；令人擔憂」。

對此，王世堅今（19）日在臉書直言，「國民黨這時不要見獵心喜！饒慶鈴的發文極不洽當！」全國都在關心蔣正志上校下落，饒慶鈴能夠當全國22縣市首長之一，能夠享有台灣的安和樂利，這都是國軍保家衛國的功勞，「但她不譴責中共反而消遣、興師問罪我們國家領袖，饒慶鈴的心態是國人最無法接受！」

王世堅表示，心防是國防和國家安全的第一步，也是最重要的一步，也期盼蔣正志上校能夠平安。

面對共機不斷擾台大打消耗戰，王世堅也呼籲國防部應思考，是否仍要採上駟對下駟的方式？既然了解中共純粹只是來騷擾，我方的對戰策略應再研究、再調整。

台東縣長饒慶鈴臉書PO文，王世堅認為不恰當。（圖／摘自王世堅臉書）

(中時新聞網)