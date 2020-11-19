根據EPFR統計，截至11月11日的一周內，全球股票型基金淨流入金額高達445億美元，創下該數據統計以來的單周新高，其中335億美元流入美股，是史上第二大單周淨流入；由於疫苗可能加快經濟復甦腳步，上周高達178億美元資金撤離貨幣型基金。

投信法人表示，拜登正式上任美國總統後，仍會推出小規模紓困方案，加上疫苗若成功推出，美國及全球民眾將陸續受惠，因此看好美國及其帶動的全球股市投資展望。

野村環球基金經理人紀晶心表示，股市中期將延續多頭格局，主因美國總統大選幾乎底定，不確定性降低有利投資人追價意願，其次，參議院共和黨領袖有意加快刺激方案協商，年底前若有具體方案通過，將對股市提供一定程度的支撐。

外，美國聯準會（Fed）寬鬆政策方向未變，再加上輝瑞及Moderna新冠疫苗試驗結果報喜、年底前當獲緊急核准，接下來全球經濟可望邁向更廣泛的復甦。選股方面，建議加碼消費領域中的頂尖運動、精品等別具品牌價值之個股，並看好未來景氣復甦後之成長潛力股。

荷寶趨勢股票團隊客戶投資組合經理韋艾德（Ed Verstappen）表示，新冠疫苗捷報不斷，持續看好全球消費趨勢，且並不侷限於消費類股。全球消費主要聚焦3大趨勢，分別為數位消費者、新興消費者與強勢品牌，數位消費者部分的重心為串流媒體、行動支付，至於強勢品牌，則關注在全球性的大品牌。

只要精準掌握長線投資趨勢，不僅具備良好的投資效益，也不容易受市場短線雜音影響，選股策略建議以具有競爭優勢的產業龍頭和結構性贏家為主。

(工商 )