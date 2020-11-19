A股三大指數開低走高 滬指午盤收漲0.11％ 12:132020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市19日開低，開盤後創業板指數一度跌逾1％，此後指數開始回升，盤面上，半導體、白酒相關概念股先行反轉向上。臨近上午收盤，三大指數集體翻紅，銀行類股衝高，午盤滬指收漲0.11％，報3,351.09點；深成指漲0.62％，報13,742.85點；創指漲0.69％，報2,638.68點。 從大盤上來看，自行車、豬肉、國防軍工類股漲幅居前，煤炭、港口航運、有色加工冶煉類股領跌。 (工商 ) #類股 #三大指數 #滬指 #午盤 #收漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求提振 BDI指數上漲0.3％ 09:262020/11/19 財經 疫情升溫紐約市關公立學校 美股收黑 06:122020/11/19 國際 操盤心法－疫苗報喜＋外資回補 推升指數多方格局 04:102020/11/19 證券．權證 美股下跌 台股加權指數受壓抑走跌 09:232020/11/19 財經 恒指開低走低 跌逾百點 10:402020/11/19 財經 A股開低 金融房產股偏軟 10:412020/11/19 財經 史上新高 台股市值 進逼46兆 04:102020/11/19 財經要聞 台股噴出 元大台股領航ETN再創新高 04:102020/11/19 證券．權證 蔚來業績靚 年銷上看4.3萬輛 04:102020/11/19 全球財經 《美股》大摩喊加碼 特斯拉飆漲10.2％ 10:342020/11/19 財經 財經熱門新聞 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 財經 蓬佩奧訪歐號召封殺華為 英作家怒揭意圖批美更危險 - 財經 年輕換絕情！房市首購族買新房恐退到蛋殼區 - 財經 - 工商 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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