滬深兩市19日開低，開盤後創業板指數一度跌逾1％，此後指數開始回升，盤面上，半導體、白酒相關概念股先行反轉向上。臨近上午收盤，三大指數集體翻紅，銀行類股衝高，午盤滬指收漲0.11％，報3,351.09點；深成指漲0.62％，報13,742.85點；創指漲0.69％，報2,638.68點。

從大盤上來看，自行車、豬肉、國防軍工類股漲幅居前，煤炭、港口航運、有色加工冶煉類股領跌。

(工商 )

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