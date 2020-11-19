56歲日本資深男星近藤真彥早年因周旋在中森明菜、梅艷芳、松田聖子之間，被外界封為「日本第一渣男」。26年前他收山迎娶有錢圈外老婆和田敦子，近日爆出他偷吃31歲女社長5年，今(19日)日媒報導，和田敦子為此一度提離婚，而近藤真彥「見笑轉生氣」正在揪爆料給媒體的「抓耙仔」。

近藤真彥在日本80年代歌壇紅透半遍天，早年他和中森明菜交往時在香港邂逅梅艷芳，禁不起男方瘋狂追求，加上近藤真彥聲稱單身，梅艷芳便和他交往，還一路追愛到日本，後來才發現所託非人。近藤真彥後來又被拍密會松田聖子，讓中森明菜心死一度輕生。

近日週刊報導，1994年近藤真彥和家中富裕的和田敦子結婚，並生下一兒，今年已經13歲，外界以為他收回浪子性格，但其實他偷吃習慣不改，被拍到和西裝公司的31歲女社長到沖繩打高爾夫球，同行還有其他富豪，晚上近藤真彥還跟女社長過夜，關係不言而喻。

今《週刊文春》報導，近藤真彥出軌消息曝光後，太太和田敦子怒到一度提離婚，還被發現為了掩飾不倫戀，找來一位他們夫妻倆都認識的金融業朋友掩護，而近藤真彥心情極差，正在向人打探爆料者的身分。

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