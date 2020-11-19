即使美國總統川普一再否認敗選，並拒絕與總統當選人拜登進行政權轉移，據美國有線電視新聞網引述多位知情人士透露，但包括現任與數月前離職的多名川普政府任命官員，已靜悄悄地向拜登政府接觸，甚至已有白宮官員向未來政府遞交履歷，早點替自身出路著想。

即使拜登成為總統當選人，川普仍不願與拜登團隊進行政權交接，包括聯繫當前正襲捲全美的新冠疫情問題。

報導指出，雖然在美國總務署仍未承認拜登當選之下，拜登團隊難以聯繫當前聯邦政府機構、獲取必要籌備未來政府的經費以及接受情報簡報等政權交接必要程序，但一名川普政府前官員表示，由於對國家的職責更勝於政黨政治考量，他們願意與拜登政府聯繫，並表示與拜登團隊的接觸並不如正式政權交接時的詳細，但起碼可以幫助未來拜登政府上任後，對於當前政府施政多少了解一些。

一名當前仍在川普政府內的官員表示，川普政府內部已有人開始與拜登團隊進行非正式的聯繫，「就是想幫個忙，他們也知道我們的意思，也了解我們什麼能說，什麼不能說」。一名資深的拜登幕僚也證實確實與川普政府各部門有過非正式聯繫，但不願進一步評論。另外一名拜登幕僚也表示感謝他們在許多領域上的幫助，但這與傳統的政權交接相比，仍算不足。

不過報導也指出，川普政府內也有不願與拜登團隊接觸的部門，如美國衛生及公共服務部員工就被告知，不得與任何來自拜登團隊的人聯繫，一旦得知須向副部長通報；曾經訪台的衛生部長阿札爾（Alex Azar）18日也表示，在總務署確定拜登當選之前，部門官員不會與拜登團隊合作，「我們只是按照規則行事」。

不過，一名白宮官員向CNN透露，當前川普政府準備關門大吉，低迷氣氛已壟罩了整個西廂辦公室；相較之下，拜登政府會是更好的去處。另外一名白宮官員也表達同樣感受，並表示早已向未來政府遞交履歷了。

(中時新聞網)