本週末日本職棒將進行日本一總冠軍系列賽，由兩聯盟霸主讀賣巨人與軟體銀行鷹正面交鋒，雖然表訂央聯球隊擁有第一、二、六、七戰主場球隊，但實際上因為疫情使職棒延後開打，東京巨蛋排定的使用者為社會人業餘賽事，因此巨人主場將移師大阪京瓷巨蛋，在實質上等同全為客場的情況下，軟銀極有可能強勢挑戰達陣2017以來的四連霸大業！

從硬體設施看，京瓷巨蛋無論左、中、右全壘打距離以及全壘打牆高度，都與東京巨蛋相去不遠，因此撇除假性主場這個變因，達人看好軟銀的理由還是回歸歷史數據：無論是最近期的上季4:0橫掃巨人，再到2017~2019的三連霸這項職業賽事困難紀錄，乃至放大到近十年軟銀已經六度稱霸日職，都顯示軟銀戰力不凡且明顯高於各隊一截，這當然也要歸功於農場育成系統有成，老牌傳統軍團巨人要一雪2019四戰皆墨前恥，看來須付出相當程度的努力。

我們先看軟銀封王的歷史軌跡：三連霸期間依序是擒下巨人(2019/4:0)、廣島(2018/4:1)、橫濱(2017/4:2)，可說不但贏央聯球隊越贏越多，還呈現對手無論是誰都不畏懼的氣勢！再往前推2015年勝養樂多、2014年勝阪神也都是4:1封王；2011年則是4:3技壓中日，十年內的六度封王不僅次數頗為驚人，還不知不覺完成了橫掃央聯六隊的神奇另類紀錄，這當中也僅中日與鷹群鏖戰七場，其餘五隊最多只拿兩勝就降服於其爪下，巨人軍本季除了自身復仇，還肩負了力挽聯盟面子的一些壓力。

本季也因疫情未舉辦跨聯盟交流戰，因此統計2019年起回算的五年內軟銀巨人例行賽交流戰交手，共取得10勝5敗的優勢，其中2015與2016年軟銀都在系列賽以3:0橫掃巨人；2017與2018巨人才兩度以2:1稍稍扳回顏面，無奈巨人去年又遭軟銀2:1被取走優勢，甚至在最後日本一大賽還被軟銀毫不留情以4:0完全壓制。今年巨人形同並無真正主場，想逆襲擒鷹真的有點難度。

最後從數據面分析兩隊情勢，軟銀最大的武器可能還是靠超優質投手陣容來壓制巨人：兩隊在各自聯盟團打擊率都屬中等同排第三，而全壘打則都是兩聯盟第一；較有差距的在投手部份：巨人3.34團隊自責分率已是央聯最強，但軟銀硬是以高一個檔次的2.92睥睨洋聯，同時軟銀也是今年12球團唯一一支團隊自責分率3以內的強隊，這點應該就是系列賽決勝的關鍵了。

看完以上解析，無論從歷史或團隊數據看，達人必須推薦大家，勝負上以軟銀不讓分勝出為首選，系列賽正確賽果則是包牌4勝0敗到4勝2敗的軟銀封王會有不錯勝算；至於大小，則推薦避開前兩戰後頂級強投先發，後續場次第三到五戰可買大分。

(中時新聞網)