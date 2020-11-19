原來勇士在今年選秀會上，會用榜眼籤選來懷斯曼早有預兆！勇士當家球星柯瑞19日在IG貼出自己跟懷斯曼在2018年籃球訓練營的合照，且寫，「2018年一張相當有趣的照片，歡迎懷斯曼來到灣區與勇士國度，讓我們一起向前衝吧！」

來自曼菲斯大學的216公分中鋒懷斯曼，由於身陷高中違規拿錢風暴，上季只在NCAA打了3場就遭禁賽，平均仍有19.7分、10.7籃板及3.0火鍋的驚人數據，勇士會用上季努力擺爛換來的榜眼籤選他，也是看出他在內線擁有足夠發展性。

但在確定以榜眼籤加盟勇士後，懷斯曼不禁回憶起兩年前自己高中時期參加柯瑞籃球訓練營的情景，「我跟柯瑞之間關係非常好，他教了我許多有關籃球比賽的相關知識，帶給我相當大量的資訊。」沒想到如今他卻成為柯瑞在場上的隊友。

畢竟勇士當前陣容當中最缺乏的，就是內線高度與對抗性問題，有了「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，還有小前鋒威金斯、大前鋒卓雷蒙格林，勇士確實迫切需要內線長人補強，就等12月23日新球季開打，就可知道懷斯曼是否符合勇士預期！

(中時 )