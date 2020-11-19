伺服器、IA(工業自動化)、電動車及被動元件需求穩定，台達電(2308)第4季營運可望優於去年同期，美系外資也看好台達電營運前景，重申台達電「建議買進」評等，目標價250元，台達電盤中股價逆勢走高。

台達電因有大陸十一長假，且逐漸進入傳統淡季，單月合併營業收入為261.52億元，較9月減少2%，較去年同月231.16億元成長13%，為單月歷史次高，累計1到10月合併營業收入為2302.05億元，較去年同期成長3.2%。

台達電前3季稅後盈餘為180.54億元，每股盈餘為6.95元；台達電董事長海英俊表示，第4季傳統上屬於比較淡的一季，尤其是歐美及印度疫情惡化，不知道對市場影響，不過，雖然第4季不會比第3季好，但會比去年同期好。

在電動車方面，海英俊表示，過去電動車有兩大門檻，一是與燃油車的價格差距，二是充電設備的普及，現在價格已經下來，充電設備也愈來愈普及，由於許多國家地區在2030年碳排放標準愈來愈嚴格，預估2030年電動車佔整體車市的滲透率將從目前的2%拉升到10%到12%，一般來說，電動車接單週期要3到4年，目前出貨的產品都是3到4年前拿到的訂單，以目前在手訂單來看，電動車發展可預期，有機會好幾年。

美系外資最新報告指出，今年3月以來，伺服器電源一直保持強勁動能，非標準比例及大瓦數電源供應器提升了ASP，預估今年伺服器相關電源營收年成長逾50%，而有50%的營收來自大陸的工業自動化業務受惠於大陸地區需求回升，預計將年成長約10%，並預期工業物聯網推升的製造業升級強度將延續到2021年；電動汽車相關業務繼續受到歐盟/美國汽車品牌廠貢獻，目前佔總收入4%以上，長期來看，台達電預估與電動車相關產品佔營收比重約5%到10%，重申對台達電「建議買進」評等。

(時報資訊)