新冠疫情導致商業活動中斷，今年全球奢侈精品的銷售將下跌23%，來到2170億歐元(約2580億美元)，為自2009年以來最大的跌幅。

據Bain顧問的數據顯示，儘管中國市場銷售復甦強勁，但全球預期的下降仍在20%到35%區間的低端範圍。

該預測是基於夏季強勁反彈，當時全球各地的封鎖措施開始鬆綁，高檔的手提包、服飾、珠寶、鐘錶商店重新開張。

然而歐州和美國十月開始的疫情也影響到商店的業務以及消費者信心。

唯一亮點是中國市場，領先走出春季的疫情，預計全年銷售以目前匯率將大幅成長45%，來到440億歐元。

第四季銷售預計下跌10%，要視歐美疫情狀況，以及封鎖對聖誕節購物季的影響。

LV、愛馬仕、Prada的銷售預計在2021年部分復甦，Bain顧問指出，要回復到2019年底疫情前水準，需等到2022年底，甚至更久。

Bain顧問表示，線上銷售是趨勢，在2019年成長12%，2020年預計成長23%。

旅遊限制導致更多人在本國消費；另外，1981年以後出生者(39歲以下)已經占據接近60%的銷售。

(時報資訊)