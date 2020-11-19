美國第二大零售百貨集團Target Corp成功將疫情期間的消費習慣轉換成公司的持久性收益，其上季獲利表現意外強勁，周三股價上漲2.3%，收在166.85美元，盤中一度觸及172.12美元，創下歷史新高。

今年以來，Target股價已經上漲30%，市值升至835億美元。

Target公布第三財季（截至10月31日）營收年增21.3%，為226.3億元，遠超出市場預期的209.3億美元。淨利年增41.5%，為10.1億美元，相當於每股盈餘2.01美元。經調整後，每股盈餘為2.79美元，優於分析師預測均值1.6美元。

該公司表示，美國民眾在疫情期間增加日常必需用品的採購，帶動公司整體銷售額大幅成長。Target執行長Brian Cornell表示，此前推動的網購策略發揮成效，使營收強勁增長。

Target第三財季路邊取貨服務營收較前一年同期暴增逾500%，宅配服務Shipt營收成長近280%。此外，同店營收年增20.7%，優於市場預期的年增11.3%。受惠於成功的當日配送與店面取貨策略，其同店數位營收暴增155%。

儘管上季業績強勁，但Target仍然不願意提供營運展望。由於新冠肺炎疫情使預測消費習慣變得較為困難，該公司在第一財季撤銷財務預測。

(時報資訊)