金管會協力金融總會建置「金融科技共創平台」，今（19）日於金融科技創新園區舉行啟動儀式，初步設置4個執行小組，並訂定明年8月底前達成的短期目標，盼藉此培育金融科技人才，發展數位金融及監理科技，共創我國金融產業新價值，並實現普惠金融目標。

金管會為整合金融科技（FinTech）生態系意見，以更前瞻及全面方式落實金融科技發展政策，在8月底揭示的「金融科技發展路徑圖」推動措施中，即規畫由金管會結合周邊單位專業及力量設置共創平台，協力推動未來金融科技發展各項工作。

金管會指出，共創平台將依功能先設置能力建構組、數據治理組、監理科技組及廣宣交流組等4個執行小組，邀集至少25個周邊單位及專家學者擔任成員，同時設立秘書處作為幕僚單位，彙整各執行小組工作及成果等，所需經費由金融總會金融科技發展基金支應。

「能力建構組」由金融研訓院擔任召集人，以建立金融科技人才大水庫為目標，並推動多元認證管道，厚植數位金融所需各領域金融科技人才，同時促進產學合作，以工作坊或黑客松加強學術與實務連結，以及運用區塊鏈建立並管理金融科技人才資料庫。

「數據治理組」由聯徵中心擔任召集人，研議跨機構、跨市場資料共享、資料分級管理及發展金融行動身分識別標準化（金融FIDO）機制等業務。短期目標包括建立金融機構與第三方服務提供者（TSP）合作資訊揭露制度、規畫建置聯徵中心第二資料庫等。

「監理科技組」由集保結算所擔任召集人，運用趨勢分析（Trending）、資源匯集（Resource）、黑客創新（Innovation）、成效評析（Performance）等「TRIP」4步驟，啟動我國監理科技數位轉型發展，接軌監理科技國際趨勢，共創監理科技生態圈共榮。

金管會表示，監理科技組規畫的短期目標，包括建置純網銀流動性風險數位監理機制，預定配合純網銀開業時程上線。同時，亦將完成票券業數位監理機制，涵蓋財務、交易、授信、投資、衍生性商品等全面監理資訊，預定於明年6月上線。

「廣宣交流組」由金融總會擔任召集人，推動金融科技競賽、甄選國際隊、金融科技形象大使及鏈結海外資源等金融科技宣導業務。短期目標包括辦理金融科技競賽「FinTechShow」、徵選適合赴海外發展的3～5家業者組成國家隊，並協助其落地輔導及法規諮詢。

(時報資訊)