縣府今年也爭取經費，進行場館周圍的綠地整修，將興建步道、座椅等休憩空間，增加百寶村可玩性。（吳建輝攝）

2014年由經濟部地方產業發展基金補助的「彰化百寶村」，驚傳將結束營業，引發不少民眾熱議。（翻攝彰化百寶村臉書／吳建輝彰化傳真）

2014年由經濟部地方產業發展基金補助的「彰化百寶村」，驚傳將結束營業，引發不少民眾熱議，彰化縣政府今表示，只是暫停營業，百寶村創新場域營造計畫分成5年1期，第一期由埤頭農會承包，今年到期農會內部評估將不續約，目前已公告招標，會盡快完成程序，恢復營業。

彰化百寶村位在埤頭農會旁，當時由彰化縣政府向中央爭取經費，打造台灣地方特色產品旗艦形象館，改造1936年所建的老穀倉，內部販售彰化26鄉鎮特色農特產，是外地遊客到彰化必訪的景點，如今驚傳結束營業，讓遊客錯愕。

彰化縣政府經綠處今表示，百寶村由縣府統籌規劃，當時委外由埤頭農會承包營運，今年到期後農會將不續約，日前已公告招標，但可能受疫情影響，廠商興趣缺缺，有領標的廠商，但都未投標，未來將續公告，希望能盡快來完成招標工作。

縣府還說，因為尚未投標，因此未知未來廠商的營運方向，但必須販售彰化在地產品，畢竟場館的運運還是鎖定在行銷彰化方面，今年也爭取經費，進行場館周圍的綠地整修，將興建步道、座椅等休憩空間，增加百寶村可玩性。

據了解，百寶村經營不易，主因是現場展售商品，都是來自彰化縣內優質的農特產，民眾在百寶村購買後，如果喜歡會直接回到產地購買，因此遊客回購率不高，比較像是一個廣告概念館，加上疫情，回饋金等壓力下，讓農會決定今年不再續約，希望交由更專業的營運團隊經營。

(中時 )