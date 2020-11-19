◎健保費調漲方案曝光 月薪4萬以上多支出百元

健保費率蠢蠢欲動，健保會明天將對健保費率調漲進行討論。由於明年健保總額成長率最後並未談定，兩案並陳分別為付費者代表的3.77％及醫界的4.73％，衛福部送健保會討論的初步費率也因而分為兩案，在安全準備金都是維持2個月的前提下，依付費者的成長率計算，健保費率應調至5.47％，若依醫界方案則為5.52％，對月薪42000元的上班族來說，一個月將增加98～105元的健保費。

◎30年最大規模秋鬥 三隻小豬將上街頭

秋鬥將於周日登場！今年秋鬥代表字為「毒」，意謂民進黨執政以來，不斷毒害包括勞工、環保、食安、土地、言論自由等方式，並對蔡政府進口毒豬、雙重標準及黨國化表達不滿，預估周日會有上萬人上街頭，也將是蔡政府連任以來最大規模的抗議。

◎福島核廢水擬排入海 廢核團體喊反對

日本政府計劃將福島核電廠難以善後的輻射污水，直接排放入海，恐讓東亞鄰國受到輻射威脅。全國廢核行動平台今天上午前往外交部陳情，呼籲台灣政府應經由正式外交管道表達反對，為國民健康與周遭海洋環境把關。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部高度重視本案，並配合主政機關行政院原子能委員會已向日方表達關切。

◎《神力女超人1984》戲院串流同步耶誕登場

新冠肺炎重挫今年好萊塢電影，DC電影《神力女超人1984》就因疫情延期多次，該片原訂於耶誕檔期在台上映，稍早北美地區也確認，即使在超過50％戲院關閉的狀態下，仍會於12月25日在電影院及串流影音平台HBO Max同步上架。據外媒報導，北美以外的國際市場將在12月16日上映，台灣觀眾最在意的映期是否調整，則待台灣華納兄弟正式公布。

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(中時新聞網)