通傳會（NCC）昨對中天新聞台做出不續照決定，外界關注52台由誰進駐，NCC主委陳耀祥則豪不避諱點名公廣集團。對此，國民黨團總召林為洲痛批，誰入主頻道涉及商業利益，陳耀祥昨日談話非常不恰當，充斥政治目的；國民黨團首席副書記長鄭麗文質疑，NCC希望各界給華視機會，難道是執行閣揆蘇貞昌的意旨，蔡英文總統跛腳了嗎？
NCC昨決議中天新聞台不予換照，空出來黃金頻道52台，令各家電視台虎視眈眈，不過，NCC主委陳耀祥昨在記者會上表示，希望系統業者給予公廣集團新聞頻道一個機會，後續將邀系統業者溝通。
對此，國民黨團總召林為洲說，陳耀祥昨天大刀一揮，撤除中天新聞台執照後，竟然留個尾巴，希望頻道能給華視，NCC身為獨立機關，如此談話非常不應該也不恰當，也非常可惡。
林為洲表示，先前傳出三立、寰宇、鏡電視都躍躍欲試，陳耀祥昨日談話，看似欲撇清其他電視台要染指52台的傳聞，優先給公廣集團，以後再來處理，深具政治目的。
林為洲指出，由誰獲得該頻道，涉及商業利益與市場競爭，華視已經是無線台，難道還要在搶占有線電視黃金頻道嗎？抑或NCC又在上演另一已安排好的劇本？
國民黨團首席副書記長鄭麗文砲轟，陳耀祥昨天公然圍事，她好奇華視入主52台是蘇貞昌的意念嗎？先前蔡英文屬意的公視董事長，最終硬是換上蘇貞昌喜愛的人選，更令人擔心的是，蔡英文跛腳了嗎？難道蔡英文就坐視下面派系亂鬥，蘇貞昌違法亂紀，無法喊卡嗎？
(中時 )
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