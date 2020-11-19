後疫情時期超前部署，華南銀行擴大徵才，華銀將擴大招考202人，報名期間自11月20日至12月2日17：00，12月19日辦理筆試，2021年1月17日辦理口試。此外，華銀也預計將在12月上旬再次展開儲備菁英人才招募。

華銀本次人才招募共計5大類別，分別為一般行員（經驗行員組）-徵授信人員、一般行員（經驗行員組）、一般行員（一般行員組）、程式設計人員及翻譯人員，薪資依甄試類別從36,100元至53,000元不等。進用後依規試用六個月，經考核合格者正式僱用，部分職缺於通過試用考核後將調高薪資。

今年因受新冠肺炎疫情影響，多數產業發展趨於衰退，在許多公司皆停止或暫緩徵才措施下，華銀並未放慢徵才腳步，於年初至今已辦理多次甄選，招募類組以儲備菁英人才為首，除各類一般行員外，亦包含資訊人員、理財人員與各類組總行專業人員，總錄取人數約270人。

華銀以「五年升主管」做為主打，專業能力優秀，證照齊備者，不論年資皆可獲得升等及調薪之機會，表現出眾者更有機會快速升任為主管職，藉以吸引、留住優秀人才。

在薪資、福利方面，除端出約19個月的平均年薪，亦設立結婚、生育及子女獎助學金等多項補助，並定期舉辦員工健康檢查、員工旅遊與親子家庭日等活動，以期建立健康、幸福的職場環境。

華南銀行近年來除榮獲台灣指數股份有限公司連續數年納入其「台灣高薪100指數」及「台灣就業99指數」成分股外，更獲頒勞動部「國家職業安全衛生獎」、第25屆國家品質獎「永續發展典範獎」、與台灣企業永續獎之「企業卓越案例-性別平等獎」等。招募相關細節，可詳見台灣金融研訓院就業招考專區之甄試簡章。

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