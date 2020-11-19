台北市長柯文哲19日出席北市亮點企業頒獎典禮，他致詞時表示，創新是台灣唯一出路，RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）、TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定）若進不去，他認為傳產這下慘了，我們已經沒有退路。

柯文哲強調，沒有進去RCEP，TPP也不要想，大概就沒機會，要在這情形下維持經濟發展更慘，剩下一條路就是創新和高單價。

柯指出，以色列給他很大啟發，以色列的海法為何是全世界最大的鑽石切割中心，因為以色列建國時四面八方被包圍，想要發展的產業運輸成本要降到最低，就屬鑽石最低。

他說，台灣的GDP若要維持現在2萬3，就什麼事都不要做，但創新是台灣唯一出路，台北市預做準備，過去5年獎勵花17億、貸款22億，加起來40億，未來還要成立天使基金，雖然還有很多要克服，但已準備23個創新基地，現在有10個開幕，接下來2個月開幕5個。

柯文哲認為，創新是台灣唯一出路，RCEP、TPP進不去，大概剩下往高單價去衝，傳產這下慘了，我們已經沒有退路，但有時危機就是轉機，RCEP進不去真的沒退出，就靠創新往前衝。

(中時 )