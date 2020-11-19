國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，中天新聞台的執照將於12月11日到期，新北市中和國中前校長丁澤民在臉書中擔憂，會有更多的人經由網路傳播訊息，會有更兩極化的台灣社會。天佑台灣吧！

丁澤民在臉書中寫下，歷史會記載著NCC的決定，NCC決定不予中天新聞台換照，這個結果相信全台灣的人民有90％以上的人早就知道的。必然有許多人很高興中天終於要在台灣的新聞台除名，也必然有許多人非常不以為然。

參與此次決定的7位委員，雖然他們個人沒有什麼成就，但是在未來的台灣歷史上也將被記上一筆（史上留名有兩種狀況，有人在乎留下好名，有人不在乎），先恭喜他們能如願事業再上層樓。

丁澤民最後也提到，多數台灣人認為中國沒有言論自由，多數台灣人認為朝鮮人民會被一言堂牢牢控制。然而，蘇聯解體前不也沒有反對派的言論空間，何況現在的網路世界，自媒體及網紅成為許多人的訊息來源。相信，會有更多的人經由網路傳播訊息，會有更兩極化的台灣社會。天佑台灣吧！

(中時 )