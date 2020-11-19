新北市新莊國中校舍老舊，教育局研議採BOT模式改建翻新，由廠商出資興建，營運期滿後再移轉給地方政府；不過新北市民進黨團質疑，BOT模式勢必犧牲學生活動空間，損害學生的權益，輕教育、重財團的態度讓學校與家長、學生們非常錯愕，呼籲校舍應回歸市府經費，「不該把歪腦筋動到校園內，讓學校被商業化」。

新莊國中鄰近新莊捷運站、新莊老街，創校已有70年歷史，學生數超過千人，是一所地處新莊精華地區的大學校，由於校舍老舊，新北市教育局研議以分期改建或BOT模式翻新，目前仍在研議中。

民進黨團總召集人林銘仁表示，新莊國中學生數年年額滿，目前人數約2000人，是當地重要的教育空間，因緊鄰捷運站，周邊商業機能繁榮，BOT營運雖可創造更多的商業獲利，但提醒教育局，教育的本質並非商業行為，不適合做BOT，也不應考慮將教育相關案件BOT。

林銘仁表示，新莊國中目前佔地約3公頃，提供當地居民良好的教育空間，未來若成功將校園用地BOT，勢必會犧牲學生部分的活動空間，損害學生的權益，輕教育重財團的態度已讓學校與家長、學生們都非常錯愕。

林銘仁質疑，學校是公共設施，教育部也規定不得有商業化的行為，過去常聽說「山也BOT，海也BOT」，現在連學校也要BOT，儼然讓商業手爪伸進教育界，新北市正值發展建設期，財政固然緊縮，但市府該勒緊褲帶的不勒緊，竟把腦筋動到校園內，令人痛心。

(中時 )