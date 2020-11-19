29歲葉女單攻畢羊縱走失蹤，今早被發現，疑似因撐不過夜間山區低溫而失溫，已身體僵硬，無生命跡象。（羅亦晽翻攝臉書）

7人登山隊17日單攻畢祿羊頭山，其3名女隊友，因腳程和其他4人不同決定先行撤退，沒想到在鋸山出發往畢祿山方向迷路，腳程較快的4名隊友下山沒見到3人通報，搜救人員立即進入，昨下午找到林姓與黃姓女子，29歲的葉姓女子今早雖被發現，但疑似因撐不過夜間山區低溫而失溫，已身體僵硬，無生命跡象。

3個女生參加揪團，組成7人登山隊伍，17日進行一日單攻縱走畢羊，清晨從820林道入山，3女因腳程走得慢落隊，決定在下午2點先行撤退，但其他4名隊友在傍晚下山後，遲遲未見3人，趕緊通報。

消防局17日晚間7點58分獲報，聯合太管處、太警隊，組成搜救一組從羊頭山進入，並照4名隊友說詞推斷，3名女子可能從鋸山往畢祿山方向走，在乾溪溝下切路段切過頭而迷路。因林女與黃女腳程慢，未偏離路徑太遠，昨天下午就被救難人員找到，她們也告訴救難人員，「葉女走得比她們更快，下切後約在下午4點多已經走散」。

今天清晨消防署請求空勤直升機起飛，從2女被尋獲地點，繼續往下方溪谷進行空偵，8點50分發現疑似目標，經目視確認回報吊掛座標（24.21557,121.36389），位於海拔2882公尺溪溝，距離林與黃被尋獲地點多走了1公里多。

消防局表示，黑鷹直升機於上午9點28分吊掛成功，9點43分降落台中東勢河濱公園，由於夜間山區低溫，葉女又沒有保暖衣物，擔心葉女已經失溫，吊掛時特搜人員檢查確認發現葉女沒有生命跡象，已經身體僵硬，已包覆屍袋，遺體由警方處理中。

(中時 )