陸軍第八軍團步兵第203旅，12日晚間驚傳一名男士官在營區內輕生，遭同袍發現陳屍營房中。今有媒體爆料該士官疑遭「軍中霸凌」才釀憾事，對此，陸軍第八軍團指揮部少將出面澄清，全案由司法機關偵辦中，霸凌傳聞純屬臆測。

據悉，陸軍第八軍團203旅12日晚間有位男士官在營中利用工具尋短，同袍上前查看時，已經無生命跡象。當時立刻向戰情回報，軍方也立刻通報憲兵隊，經勘驗後現場完整，但並未發現遺書，軍方也通知家屬，並封現場封鎖，報請檢察官到場相驗。

第八軍團指出，後續除全力配合檢警調查，釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜；另持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

據了解，死者為20多位歲的志願役官兵，是負責輪車保修的下士班長，其日記中記載工作壓力太大，可能是其想不開原因。家屬對於兒子發生憾事並無疑慮，並希望能就近於台南辦理後事。

針對今(19日)媒體爆料軍中霸凌引發憾事一事，陸軍第八軍團指揮部少將張維新出面回應，此案已由司法機關偵辦中，本部也全力配合調查，霸凌部分純屬臆測，並表示若各界有任何事證，建議可直接向檢調單位檢舉，以供司法單位釐清責任。

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