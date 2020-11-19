台南一名美車工藝坊老闆阿傑（化名），替熟客阿俊（化名）愛車進行「車體深層清潔」時，不慎勾落行車紀錄器，為檢查是否受損，卻在檢視記憶卡時，赫然發現老婆與阿俊奔摩鐵開房，調出店內監視器畫面一看，發現兩人在店內親吻、互摸大腿、屁股，進行「身體深層清潔」，阿傑怒而提告求償，台南地院判阿俊得賠10萬元。

根據判決書，阿傑經營一間美車工藝坊，與妻子小玫（化名）結婚多年，育有兩名子女，雖因生活瑣事摩擦，但感情還算和諧，不過這一切都在去年底變調。

去年12月某日上午，阿傑替熟客阿俊愛車進行車體深層清潔及內裝清潔，不慎將車內行車紀錄器勾落，為了確認行車紀錄器及記憶卡有無損壞時，卻意外看見阿俊前一天開車載小玫去摩鐵的畫面。

阿傑指控，就在他發現老婆與阿俊姦情當天下午，老婆竟然以加班為由外出，他跟在後面，卻直擊阿俊再度載著小玫到摩鐵開房間，他當時指能在摩鐵門外守候，等了2個小時後才見2人才從摩鐵離開。

沒想到，4天後小玫又說要加班，阿傑發現她又是跟阿俊上摩鐵，立即報警，卻因摩鐵員工通報，導致小玫先行離開，但阿俊當下也坦承是跟小玫共同外出。

此外，阿傑檢視店內視器畫面，發現阿俊與小玫同喝一杯飲料，親吻臉頰、互摸大腿、屁股、背部及腰，互動極為親暱。之後阿傑與小玫離婚，向阿俊提告求償100多萬元精神撫慰金。

台南地院審理認為，阿俊與小玫互動已屬婚姻關係外的不正常往來，確實破壞阿傑婚姻和諧，但100多萬元精神撫慰金尚屬過高，判賠10萬元。可上訴。

(中時新聞網)