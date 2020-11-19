本季南韓女排V聯賽呈現興國人壽保險女排獨大的局面，粉紅蜘蛛季前大手筆補進李多英及名將金軟景後，擁有國家隊等級的先發陣容，開季以7連勝獨走聯盟。而上季同樣無緣季後賽的道路公社女排與人蔘公社女排本季則打得掙扎，週五(11/20)18:00雙方將進行本季第二度交手，上一次交戰人蔘公社女排主砲手狄烏芙(Valentina Diouf)僅得16分，導致球隊在主場意外遭到道路公社女排清盤，此戰必須提升團隊攻擊成功率與接發球穩定度，才有機會在主場成功復仇。

人蔘公社外援狄烏芙本季表現與上季相去不遠，攻擊成功率42.6%與總得分184仍是水準之上，是球隊最倚賴的攻擊重心；主力二傳廉惠善近年經過國際賽洗禮後，舉球穩定性日益成熟，本季舉球每局平均得分高達11.4，在聯盟僅次於李多英的12.2。但人蔘公社女排本季接發球效率奇差，場均接發失誤高達5.8次，在6支球隊中敬陪末座，即便陣中擁有出色的主攻手與二傳，但在一傳失誤頻頻或接發不到位的情況下，自然錯失許多攻擊機會，因此本季戰績仍不見起色，2勝4敗在聯盟排第四。

道路公社女排上季進攻效率低落，全季7勝19敗成為爐主球隊，本季進攻效率依舊低迷，外援沛恩(Kelsie Paine)攻擊成功率僅36.4%，以洋將的標準來說，開季至今的表現並不及格；而上季表現亮眼的本土砲手朴貞雅本季也尚未進入狀況，攻擊成功率從上季的35.2%下滑至26.6%，目前道路公社女排團隊攻擊成功率是聯盟最糟的32.5%，出賽6場僅拿下7局，其中有兩場遭到完封，整體戰力不盡理想，戰績1勝6敗在聯盟墊底。

狄烏芙前一戰面對道路公社雖手感欠佳，但本季整體表現仍相當強勢，此戰如正常發揮，人蔘公社應能在主場成功復仇，但人蔘公社攻勢過度集中於狄烏芙，當狄烏芙輪轉到後排時，前排攻擊威脅性會大大降低，即使面對墊底的道路公社，筆者也不看好人蔘公社能以直落3獲勝，估計道路公社至少能偷到一局。另以道路公社目前的戰力，要與對手鏖戰到5局有一定難度，因此建議投注「正確比數-主勝3比1」。

(中時新聞網)