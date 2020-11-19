受到美股疫情持續增溫，亞股普遍呈現震盪，台股加權指數在亞股成為領頭羊，根據富達統計，從本月以來至11月18日為止，台灣加權指數大漲9.78％，且呈現族群健康輪動，指數盤堅走高格局，美國大選過後 台股在亞股當中成為領頭羊。展望後市，電子和部份傳產股都有投資題材。

富達投信基金經理人白芳苹（Vivian）表示，隨著美國大選底定，市場開始預期新任總統會在短期間推出紓困與振興經濟方案，聯準會也將持續保持寬鬆政策，因此美國股市氣勢如虹，科技股也表現出色，帶動台股大漲，尤其未來台灣電子產業，不管是半導體，或其他電子零組件，都將扮演非常重要的角色。目前訂單已排到2021年上半年，加上市場資金極度寬鬆，外資熱錢不停湧入，統計本月以來截至11月17日為止，集中市場外資累計買超1，379億元，資金面顯示指數支撐強勁。

白芳苹表示，美國疫情預期下旬起由高峰向下滑落，而台股與美股連動性強，展望後市，如果大盤出現調整機會，投資人應朝多方佈局。電子股部分，投資人可以留意蘋果概念股投資機會，目前iPhone12銷售熱賣，美國紛傳大缺貨，11月又推出MacBook，預估蘋概股到明年的營運能見持續改善。其次則為台積電供應鏈，報導指出蘋果、高通、NVIDIA、聯發科等四大客戶大舉追單，台積電5、7奈米先進製程已經排到明年下半年，且台積電資本支出擴增，將繼續帶動供應鏈營運成長。

在傳產股方面，白芳苹也表示，貨櫃運價維持高檔將延續至農曆年，貨櫃龍頭廠商營收數據值得期待。而長線聚焦主題，維持看好台股持續受惠中國大陸去美化的轉單效應、高速運算及5G通訊等趨勢，拜登主政得益於環保趨勢的電動車與節能等投資主題亦是長線可留意的投資契機。

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