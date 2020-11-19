在美股上市的大陸影音平台嗶哩嗶哩（簡稱B站）於美國時間18日盤後公布最新財報，其第三季營收大增74％至人民幣（下同）32.3億元，廣告和增值業務收入均翻倍成長，且第四季預期營收將維持樂觀表現。財報利多帶動其盤後股價迅速飆漲逾6％，來到50.85美元。B站美股18日收報47.85美元，跌4.4％。

華爾街見聞報導，B站財報顯示，截至9月30日，嗶哩嗶哩營收32.3億元，再創公司史上新高，不僅高於市場預期的30.6億元，更較上年同期的18.59億元增長近74％。

公司表示，第三季營收創新高，主要得益於廣告、增值服務等非遊戲業務的快速發展，其中，非遊戲業務收入占比達60％，營收結構更趨平衡。

在投資者高度關注的使用者數據方面，第三季平均月活用戶數（MAUs）為1.972億，年增長54％；平均月付費用戶數（MPUs）達到0.15億，年增長89％；行動端MAU為1.835億，年增長61％；日活用戶數（DAUs）為0.533億，年增42％。其中，今年8月的月活用戶突破2億，意味著社區增長邁入了一個全新里程碑。

公司預期2020年第四季的淨營收為36億至37億元區間，高於分析師預期的32.6億元。

(工商 )