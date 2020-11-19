現正試營運的台中捷運綠線，甫開通就創下單日超過7.5萬人次搶搭的熱潮。不只搭乘人氣爆棚，站區周邊的捷運宅買氣爆棚，其中南屯區與北屯區，捷運宅交易佔比居各行政區前兩名，平均成交4戶就有1戶是捷運宅！

台灣房屋集團趨勢中心統計中捷綠線各行政區的捷運宅交易佔比，結果顯示，南屯區今年高達27.7％的交易為捷運宅，買家逐捷運而居的態勢最明顯；北屯區捷運宅佔比25.6％，且與2018年相較，比例增加逾9％，顯示台中民眾鎖定捷運宅購屋的態勢與日俱增。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中長年推行公車一定里程內免費的政策，讓民眾逐漸習慣並依賴大眾運輸，並引頸期盼台中第一條捷運線，購屋族近年積極卡位捷運宅，期待複製台北成功經驗。

中捷不僅吸引在地買盤，外地購屋者到台中置產，亦以交通便利的區段為首選，尤其北部客因對捷運的熟悉度高、依賴性強，所以對捷運宅情有獨鍾，今年沿線行政區捷運宅買氣佔比達16.9％。

南屯區的捷運宅交易件數雖非最多，但是，跟整個行政區佔比來看，卻是最高！張旭嵐分析，中捷綠線行經北屯區、北區、南屯區及西屯區的市中心鬧區，生活機能豐富，本來就是自住客的理想購屋區段。

南屯區因捷運設站的區段，正好是八期、七期及五期等環境質感突出重劃區，加上站區周邊的交通條件隨捷運開通大躍進，為房市創造豐厚的增值利基，因而吸引民眾搶進，成為捷運宅交易集中度最高的行政區。

北屯區則應是中捷通車的最大受惠者，捷運宅交易量勇冠各區！台灣房屋中清捷運特許加盟店東楊京達表示，捷運宅自住、投資兩相宜。目前中捷沿線交易較熱絡的四維國小、文心崇德及文心中清等站，因周遭發展成熟，新屋供給不多，但人口又相當密集，故房價表現穩健，目前當地屋齡5年內的新屋，成交單價多在30-32萬元之間，5-10年新古屋，單價則落在26-30萬元，連屋齡20年左右的中古大樓，價格也已攀上2字頭。

不僅如此，當地的租賃市場發達，置產收租的效益頗佳，周邊屋齡10年以下的租賃物件，套房含車位月租金約1.8-2.2萬元，2房帶車位月租2.4-2.8萬元，換算年投報率約3-5％，吸引不少買家購入樂當包租公。

張旭嵐指出，台中捷運沿線各站開發題材豐富，如北屯總站、松竹站一帶的總站特區與單元十二，不僅是北屯當前推案最熱絡的新興重劃區，近來更因好市多北台中店的開幕帶動話題。

此外，市區的文華高中站、文心崇德站及文心櫻花站，也各有冠德、日勝生聯開案加持，未來房市能見度可望持續上升，因此往後各行政區交易聚焦捷運宅的情況，可能會愈來愈鮮明。

(工商 )