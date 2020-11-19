疑似不滿NCC拒絕中天換照，1名男子19日上午11時許前往濟南路的NCC辦公室門口，持噴漆朝著NCC旗幟狂噴，警方獲報後到場制止，並將男子帶回派出所偵訊。

警方初步指出，該名男子為聲援中天及言論自由，先跑到NCC廣場前並扯下1面旗幟，接著持噴漆狂噴，連員警勸阻都被噴到，警方將視NCC是否提告進行後續處置。

(中時 )