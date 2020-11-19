男子衝NCC噴漆抗議 員警勸阻也遭波及 12:422020/11/19 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子聲援中天，前往NCC噴漆。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑似不滿NCC拒絕中天換照，1名男子19日上午11時許前往濟南路的NCC辦公室門口，持噴漆朝著NCC旗幟狂噴，警方獲報後到場制止，並將男子帶回派出所偵訊。 警方初步指出，該名男子為聲援中天及言論自由，先跑到NCC廣場前並扯下1面旗幟，接著持噴漆狂噴，連員警勸阻都被噴到，警方將視NCC是否提告進行後續處置。 (中時 ) #NCC #男子 #警方 #中天 #旗幟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不滿NCC打壓中天 男子拆旗噴漆 11:542020/11/19 社會 解嚴以來首度關台 6都市長痛心 04:102020/11/19 焦點要聞 硬栽四罪 NCC粗暴關中天 04:102020/11/19 產業特刊 NCC用假標準扼殺專業 蔡衍明：中天撤照 就是政治操弄 04:102020/11/19 產業特刊 新聞分析－完全不依法行政… 細述NCC的五大濫權現象 04:102020/11/19 產業特刊 中天不予換照 秋鬥團體批：重回戒嚴 11:062020/11/19 政治 NCC委員7：0通殺中天 前立委：簡直嚇死所有學者 10:472020/11/19 政治 媒體寒蟬 廖元豪批網軍紅衛兵 04:102020/11/19 焦點要聞 沒有中天 才有國安危機 04:102020/11/19 焦點要聞 有立場撤照 前NCC委員稱理由不夠堅強 04:102020/11/19 焦點要聞 社會熱門新聞 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 29歲女跟7人團「1日畢羊縱走」失聯 冰冷遺體今尋獲 - 社會 被開單暴怒！媽媽簽字完催油門想走 後座兒子遭噴飛躺路間 - 社會 美車老闆替熟客「車體深層清潔」 驚見老婆幫他「身體深層清潔」 - 社會 國三少女逛耶誕城失聯4天 16歲少年認「啪啪」遭她父母提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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