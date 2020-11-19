一般人認為，醫護人員在救護車內應該是全心全力搶救病患，但大陸近日瘋傳一段「醫護人員救護車內吃香蕉」的影片，許多人看後紛紛指責醫師不敬業，但當事人回應後，結局大逆轉，許多正義網友一面倒轟酸民：「醫生也要質疑？！這社會太寒心了」。

綜合陸媒報導，河南鄭州一段醫務人員在車內進食的影片引發熱議，面對輿論的指責，當事醫師出面回應表示，當時救護車正在轉運一名心臟重症病患，當天從出發到運送到醫院，總共花了7個半小時，路程共460公里。

還說：「我們一行人早上7、8點吃完簡單早餐，就一路狂奔，中途沒休息，到了下午4點滴水未進，是在等病人情況穩定後，才買了香蕉與麵包補充能量。」

許多正義網友得知真相後，一面倒力挺，並砲轟酸民「 誰願意在那樣的環境裡吃東西」、「你們嘴裡喊一聲白衣天使，就真不拿醫生當人了？醫生也會餓」、「醫生也是人，吃個東西怎麼了？？？」、「如果不是情勢所迫，誰願意在這種環境吃東西？」。

(中時新聞網)