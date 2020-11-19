國三南下蘭潭隧道附近火燒車 烈焰沖天 12:372020/11/19 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三南下蘭潭隧道附近火燒車，火勢猛烈。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三南下蘭潭隧道附近火燒車，嘉義縣市消防人員搶救。（讀者提供） 國道三南下蘭潭隧道附近小貨車火燒，嘉義縣市消防人員搶救滅火。（讀者提供） 國道三南下291.1公里處蘭潭隧道附近，19日上午11時多發生火燒車，男子開1輛小貨車載運木材，突然感覺背後熱熱的，他看照後鏡才發覺車斗起火了，趕緊停放路邊，跳下車逃跑，幸好及時逃生，人無大礙。 男子說，他載了一些木材，不知何故，車斗燒起來，冒出火焰及濃煙，他趕緊趕緊在路肩停車，拿滅火器要滅火，但來不及了，火越燒越烈。 嘉義縣、市消防隊獲報趕到現場搶救，火勢猛烈，整輛車幾乎燒得精光，只剩下車骨架，怵目驚心，肇事原因由國道警察調查中。 (中時 ) #國三 #南下 #蘭潭隧道 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國三南下蘭潭隧道附近火燒車 烈焰沖天 12:372020/11/19 社會 裕隆新能源車布局 跳過油電 直上純電動車 04:102020/11/19 財經要聞 桃市採購17輛沙灘清運車贈送海岸巡護隊 提升志工淨灘效率 15:462020/11/19 寶島 恐怖蒙面情侶日夜敲牆 鄰崩潰報警竟慌張駕車逃到派出所 13:522020/11/18 社會 贓車拒盤查 小貨車逃逸撞4車壓死1人 18:372020/11/18 社會 泥漿溢流 國道1號塞到紫爆 04:102020/11/19 地方新聞 垃圾車與機車相撞 嘉義大學兩學生受傷送醫 10:312020/11/19 社會 吳宗憲摔車錄影半小時才就醫 今將赴醫院做腦部斷層檢查 08:252020/11/19 娛樂 龍潭中興路「回春」 電纜下地工程部分完工 地方重見平整道路 09:062020/11/18 寶島 遭檢舉達人尾隨逼車 他轉方向盤閃避收3張罰單！提告仍慘輸 08:052020/11/19 社會 社會熱門新聞 棘手!水下作業4人漂走被陸船救起 我方託漁民協助接回 - 社會 一夜4次郎連戰3天後跑急診 醫師一聽臉色大變 - 社會 29歲女跟7人團「1日畢羊縱走」失聯 冰冷遺體今尋獲 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 大馬歌手丘沁偉通緝遭逮 再涉拍不雅照性侵男子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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