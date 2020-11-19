國道三南下蘭潭隧道附近火燒車，嘉義縣市消防人員搶救。（讀者提供）

國道三南下蘭潭隧道附近小貨車火燒，嘉義縣市消防人員搶救滅火。（讀者提供）

國道三南下291.1公里處蘭潭隧道附近，19日上午11時多發生火燒車，男子開1輛小貨車載運木材，突然感覺背後熱熱的，他看照後鏡才發覺車斗起火了，趕緊停放路邊，跳下車逃跑，幸好及時逃生，人無大礙。

男子說，他載了一些木材，不知何故，車斗燒起來，冒出火焰及濃煙，他趕緊趕緊在路肩停車，拿滅火器要滅火，但來不及了，火越燒越烈。

嘉義縣、市消防隊獲報趕到現場搶救，火勢猛烈，整輛車幾乎燒得精光，只剩下車骨架，怵目驚心，肇事原因由國道警察調查中。

(中時 )