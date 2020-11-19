蔡英文總統今天表示，臺灣應該要思考，在繁榮的經濟發展之外，如何把循環經濟的概念，融入企業運作的每一個環節。社會和經濟的發展，也不應該超過環境的承載力。只有盡量減少環境開發的負荷，在環境保護和經濟發展當中取得平衡，才有辦法和環境共生共榮，留給下一代更好的臺灣。

蔡英文總統今天接見「第2屆國家企業環保獎獲獎企業暨109年度模範環境保護專責及技術人員」，感謝他們長期對環保工作投注的心力。

她說，此次得獎企業，無論是在環境管理、能源和資源的節用、污染防治績效，或是環境參與方面，都有非常優異的成績。對於打造一個更永續的臺灣，也有非常多的貢獻，她要代表全國人民，向所有獲獎者表達最誠摯的謝意。

今日在場的有很多模範環境保護專責及技術人員。蔡英文指出，因為他們在不同崗位上努力付出，我們的各項環保和污染防治工作，才可以真正落實。「所有第一線的同仁都是推動環保工作的最大功臣，感謝大家的用心」。

臺灣在近年來，在各項技術創新和經濟成長都有非常優異的表現。她說，我們也應該要思考，在繁榮的經濟發展之外，如何把循環經濟的概念，融入企業運作的每一個環節。不論是設計、生產，或是製造過程，都可以用系統化的方式，盡量做到零廢棄的目標，把廢棄物轉換為再生資源，讓廢棄物可以重新被應用，也能被賦予新的功能和意義。

蔡英文指出，社會和經濟的發展，也不應該超過環境的承載力。只有盡量減少環境開發的負荷，在環境保護和經濟發展當中取得平衡，我們才有辦法和環境共生共榮，留給下一代更好的臺灣。政府最近在推行「綠色金融」，當每一個授信投資的判斷都能同時達到推動ESG永續發展的目標，就能夠透過金融的力量打造一個更好的世界，也能為企業創造永續發展的活力。

她認為，在製程當中融入環保概念，也是世界重要的潮流趨勢。尤其臺灣是出口導向的國家，現在國際大廠，都非常要求供應鏈使用的再生能源占比，也有企業會要求產品製程要百分之百使用再生能源。

蔡英文強調，把環保的概念落實在生產製造的每一個環節，不但可以為臺灣的永續發展盡一份心力，也能夠強化臺灣在國際供應鏈的競爭優勢，可說是一舉數得。對於環保工作的貢獻和努力，相信有大家和政府共同努力，一定可以繼續打造一個永續發展、生生不息的臺灣。

(中時 )