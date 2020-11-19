鋼鐵是現代社會中，不可或缺原物料之一，更被視為衡量一國工業生產重要指標，故鋼鐵產業也是一國的國力表徵。最新業界報告指出，韓國今年粗鋼產量，將不到7000萬公噸，若至年底真屬實，這將是4年來鋼鐵業最糟糕的一年。

根據韓國鋼鐵協會（Korea Iron and Steel Association）與世界鋼鐵協會(World Steel Association)報告，韓國前9個月粗鋼輸出量僅4960萬公噸，較去年同期少7.5%。由此可推出，2020年全年韓國粗鋼輸出量，大概落在6700萬至6800萬噸之間，

業界認為，儘管歷年來第四季都是鋼鐵業旺季，但也無法將韓國粗鋼年產量，就此推升至7000萬公噸以上。若年底果真如此，將是自2016年來首見。因為從2017至2019這三年，韓國粗鋼年輸出量，至少都有7000萬公噸以上水平。

產業分析師認為，汽車業，造船業以及建築業在疫情爆發後，都對鋼鐵需求大大減。因此，韓國粗鋼今年輸出產量，恐落在排名第一名的中國大陸，以及依序印度，日本，美國與俄羅斯之後，名次落到全球第六位。

雖已近年尾，但鋼鐵業者還是不放棄，希望年底能出現景氣復甦，鋼鐵需求屆時也能同步成長。世界鋼鐵協會預測，2021年全球鋼鐵需求量將達到約18億公噸，比今年要多增4.1%。

粗鋼就國際鋼鐵協會（IISI）定義為，由鐵礦砂或廢鐵鋼鑄造後，直接凝固的鋼胚半成品。

(時報資訊)