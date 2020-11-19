外電報導，美國亞利桑納州鳳凰城官員批准與台積電的開發協議，鳳凰城承諾提供2.05億美元，改善基礎設施。台積電(2330)表示樂見其成，美國設廠將依原先規劃進行。依台積電規畫，鳳凰城新廠將於2021年動工，預定2024年開始生產。

路透報導，美國亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)官員18日無異議通過台積電的開發協議，針對台積電在當地興建120億美元晶圓廠計畫，將從市府資金提撥2.05億美元，用於改善道路和水源等基礎建設。根據協議，台積電將興建新廠房，在未來5年創造1900個新的工作機會。鳳凰城承諾投資6100萬美元建設道路，3700萬美元補強水資源基礎建設，以及1.07億美元改善廢水處理。

台積電美國設廠計畫已於10日董事會正式通過，董事會核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣近1000億元。

美國亞利桑那州鳳凰城周三無異議批准與台積電的開發協議，外電指稱台積電將在選址後和鳳凰城簽下正式協議，預計年底前簽署。台積電表示，樂見其成，將依原先規畫進行。依台積電規畫，鳳凰城新廠將於2021年動工，2024年量產5奈米製程，月產能2萬片晶圓。

(時報資訊)