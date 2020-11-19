半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)自第二季起營運回到去年同期之水準，單季EPS回到1元之上，第四季業績可望持穩第三季。展望明年，預期設備需求續穩健，加上將登陸設再生晶圓廠可望挹注未來業績成長動能。

辛耘參加券商法說會；公司第三季營收9.66億元，季增14.4%，年減7.5%；產品組合優化，毛利率43.97%，季增10.73個百分點，為歷年次高；稅後淨利0.95億元，EPS為1.18元，略優於2019年同期1.15元。受惠半導體廠持續發展先進製程，辛耘旗下設備代理業務增溫，帶動毛利率上揚。

因第一季受疫情影響嚴重，前三季營收24.41億元，年減23.8%，稅後淨利2億元，年減29.6%，基本每股盈餘為2.5元。

辛耘第一季因大陸市場受疫情衝擊，第二季已開始回溫，第三季、第四季也持穩，整體下半年營運將優於上半年，全年業績則估低於去年之表現。

展望明年，晶圓代工大廠台積電竹南先進封測廠已開始動工，市場預估第一期廠區最快2021年中完工，供應鏈之一的辛耘有機會爭取訂單，帶動明年第四季自製濕製程設備業務增溫，2022年進一步增長。

此外，辛耘擴大在再生晶圓業務的布局，將間接投資中國再生晶圓廠祿億半導體(黃石)1426.83萬美元，持股比重約50%。該廠將於2021年底試產，2022年上半年量產，屆時月產能將達到10萬片，預計第一年就可達到損平。

辛耘為半導體設備與再生晶圓供應商，主要營運業務包括製造業務及代理設備，其中製造為濕製程設備與再生晶圓，代理設備則有半導體前段與面板、LED量測設備等。隨著半導體產業景氣熱絡、大廠持續投資，辛耘三大產品線展望皆可正向看待，法人預期明年整體營運將重回成長軌道。

(時報資訊)