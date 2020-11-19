蘋果公司推出的iPhone年年出新機，每次都吸引大眾搶購，9年前還是高中生的大陸17歲少年王剛，因為羨慕同學拿iPhone，但家裡窮沒錢買一台給他，鬼使神差下聯繫了黑市仲介，以人民幣2萬元(約新台幣9萬元)的價格賣掉一個腎入手iPhone4S，9年過去了190公分的他如今只有45公斤，因為腎臟感染受損變成殘障，只能臥床在家，父母整日照顧他，操碎了心。

大陸《海峽都市報》報導，王剛當時諮詢黑市仲介，仲介告訴他每個人都有兩個腎，捐掉一個也沒關係，可以繼續健康生活，而且捐腎還能救人，又能得到一筆錢，讓王剛聽了覺得有道理，抱著馬上就有錢買iPhone的心理上了手術台，最後如願以償地買到了iPhone4S。

當時新聞一出造成轟動，大家紛紛譴責他衝動又愛慕虛榮，更心疼王剛父母「養出這麼一個不懂事的兒子」，但王剛本人沉浸在終於擁有iPhone4S的喜悅之中，絲毫不感到難過。

但他沒想到的是，因為在非法醫院下進行手術，手術環境很不好，造成身體烙下病根，如今的他健康已大不如前，腎臟排毒功能受損已到了很嚴重的地步，連上學都沒辦法，只能臥病在床，雖然這些不法分子已經落網，家人也提告並獲得賠償金，但是失去的健康卻是再也回不來了，現在26歲的他190公分的身高卻只有45公斤，未來還得一輩子臥病在床、吃藥、洗腎，成了一名傷殘人士，9年前賣腎買的iPhone 4S也早就不值錢了。

王剛高中時賣腎買iPhone，入今仍臥病在床變傷殘人士。(翻攝自 微博)

(中時新聞網)