彰化市大埔小吃宴來了！ 年年秒殺今年只有50桌要訂得搶快。（吳敏菁攝）

彰化市大埔小吃宴來了！ 年年秒殺今年只有50桌要訂得搶快。（吳敏菁攝）

彰化市大埔小吃宴來了！ 年年秒殺今年只有50桌要訂得搶快。（吳敏菁攝）

彰化市大埔小吃宴，連3年都秒殺，邁入第4屆，舉辦「聖誕趴歡樂送」，以聖誕大餐的方式，12月5日在彰化市延平公園熱鬧開趴，今年席開50桌，全採網路報名，每桌3000元，要訂得搶快，穿具聖誕氣息的紅色、白色或紅白相間服裝出席，還可獲得歡樂禮。

大埔商圈近年來崛起，成了彰化市美食商店雲集的熱鬧商街，大埔商圈今年再度推出小吃宴，整合20家業者，一次吃遍好吃，今天菜單出爐，讓人食指大動、垂涎三尺。

縣長王惠美表是，大埔商圈在陳雯嘉理事長及所有委員會帶領之下，每年都利用歲末將很好的餐點呈現給大家，今年雖有新冠肺炎疫情，反而新增很多新興商店。這次整合20家廠商，為大家推出20道菜，包括前菜、主菜、主食、湯品、甜點、水果、飲料等。今年為了顧及品質，以往100桌，這次調整只有50桌，請大家及早預訂，當天活動下午4：00即可進入公園打卡拍照，5：30開始送禮物及進行歡樂活動，6：00正式用餐，歡迎大家共襄盛舉。

彰化市大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉介紹今年菜色：前菜－滷菜拼盤（皇品牛肉麵）、純檸檬涼拌青木瓜（泰拌涼拌青木瓜）；主菜－無骨蔥油雞（楓康超市）、美式炸雞翅（香味王美式炸雞）、排骨酥（豬貴妃排骨酥）、香酥雞捲（鼎基蛤仔麵）、烤香腸（阿公香腸）、蟹肉手工南瓜豆腐（淺田屋日本料理餐廳）、白菜滷（清溪自助餐）；主食－港式鮮肉包（「郎」港式鮮肉包）、綜合炒飯（進爆快炒）、日式壽司（超神鮮）、窯燒手工披薩（窯幸福手工披薩）；湯品－腸旺臭豆腐（大埔臭豆腐）、海鮮豆腐鍋（鑫鮮味臭臭鍋）、十全膳食湯品（明美蔘藥行）；甜點－紅豆甜羊羹（即時良品）、紅豆餅（紅豆餅叔叔）；水果－綜合水果盤（詠立水果行）；飲料－黑豆養生茶（圓石禪飲）。

主辦單位表示，活動完全採用網路報名訂購，歡迎玩家、吃貨齊聚歡樂，舞台將開放，歡迎Cosplay的朋友參加，可直接與主辦單位聯繫（0933995118王經理）。

(中時 )