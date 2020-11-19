台灣金融科技團隊戰開打。金管會主委黃天牧表示，金管會8月下旬公布金融發展路徑圖後，已籌組出金融科技共創平台，希望達成四目標，即公私合夥、人才培養、樹立更多科技生態圈、提升台灣金融科技的國際能見度。

黃天牧解釋，公私合夥，即政府與民間部門一起努力推動金融科技；人才培養，是希望培訓出更多監理機關、金融業務、社會各界的金融科技人才；樹立更多更好金融科技監理、更多的金融科技生態圈；最終是要提升台灣金融科技的國際能見度。他已要求金管會各局處與周邊單位一起努力，共同營造台灣金融科技發展好的生態圈。

同時聯徵中心董事長郭建中表示，聯徵中心將建置第二資料庫，供新創及科技業者可查詢，進行客戶基本的身份認證，以利發展新業務，預計2021年10月可啟用。

金管會19日宣布成立金融科技共創平台，將設能力建構、數據治理、監理科技與廣宣交流四個執行小組，分別由金融研訓院、金融聯徵中心、集保結算所及金融總會擔任召集人，邀集25個金管會周邊單位及專家學者擔任成員，負責在2021年8月底前達成12項短期目標。

12項短期目標即規劃設計金融科技證照制度；規劃與證照相應的訓練課程、書籍、宣導等配套；建立金融機構與第三方服務提供者（TSP）合作資訊揭露制度；研議金控公司轄下子公司客戶資料共享機制；推動金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO）；建置聯徵中心第二資料庫，供金融科技業者使用。

新進金融機構適用新型監理機制；既有金融機構導入監理數位轉型；完成數位金融服務管理規範委外研究案；辦理金融科技競賽「FinTechShow」；評選出最適合前進海外發展的金融科技創新解決方案國際隊3至5家；協助國際隊安排海外市場、國際發表及參展等落地輔導及法規諮詢。

(工商 )