陸媒引述消息人士透露，大陸玩具盲盒企業泡泡瑪特將於19日尋求通過港交所聆訊，並最快於本週末披露通過聆訊後的招股說明書，12月下旬正式於港交所主板掛牌上市。泡泡瑪特本次赴港IPO的募資規模預計為2至3億美元，摩根士丹利和中信證券擔任聯席保薦人。

華爾街見聞報導，泡泡瑪特於6月份時在香港遞交上市申請，根據該公司遞交的上市招股申請書，其2019年營收達人民幣（下同）16.834億元，淨利潤4.5億元，較3年前營收翻10倍，淨利潤增長280倍，完成公司「華麗蛻變」。

招股書顯示，泡泡瑪特2017～2019三個年度的總收益分別為1.581億元、5.145億元、16.834億元，淨利潤分別為160萬元、9950萬元、4.511億元。增長驚人。

泡泡瑪特披露，目前運營有85個IP，包括12個自有IP、22個獨家IP及51個非獨家IP。

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