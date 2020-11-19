女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡爆婚變，兩人離婚官司仍在進行中，何另提起民事訴訟，指控王及緋聞對象何姓飯局妹有不倫戀情，侵害她的配偶權，請求2人連帶賠償500萬元。

台北地院今（19日）首開庭，王敏錡及飯局妹的委任律師一開始就表示，本案涉及私密領域，此事先前經媒體曝光後，因與事實不符，已造成被告2人及其家人諸多壓力，被告2人不願再看到新聞媒體詳細報導，且王、何2人的未成年子女幾天後將回國，新聞再度曝光，也可能讓他們心靈承受陰影，聲請不公開審理。

何如芸的律師則不同意，表示此事都已經被媒體曝光，就沒有不公開審理的必要。法官審酌雙方意見後，諭知目前沒有不公開必要，先採公開審理，但涉及個資、案情部分，盡量根據各自書狀內的編號來說明，並告知此為訴訟指揮裁定，雙方不得抗告。

何的律師主張，先前媒體已經曝光，王敏錡至少連續3週固定接送飯局妹聚餐，或打高爾夫，2人另於2013年至2020年間共同出國超過10次，王還贈送不動產等財物給飯局妹，已侵害她的配偶權。聲請調閱2人入出境資料，並傳喚同行出國的友人，證明2人有牽手、摟腰等親暱行為，及同住一房的事實。

王敏錡及飯局妹的律師則抗辯，2人並無男女朋友或踰越普通朋友的關係，至於聲請調查證據部分，將再具狀表示意見。庭末，法官諭知2021年1月25日再開庭。

(中時 )