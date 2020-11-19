國防部副部長張哲平、中科院副院長羅意中今赴立院報告對美軍購案。國民黨立委費鴻泰揭露指出，中科院改制行政法人後弊端叢生，「有先生在中科院上班，太太在外面做軍火供應商」，軍火商經常出入大門，讓中科院猶如「鐽震分身」，根本就不像話。

不僅如此，費鴻泰更進一步爆料，國防部、中科院目前在軍事採購上其實已變成魁儡，因為，整個軍火平台就在總統府的國家安全會議上；而這個平台的發言人是國安會副秘書長陳文政，背後還躲了兩個人，一個姓邱、一個姓胡，「我會在適當時候把姓邱的、姓胡的角色說清楚。」

立法院財政委員會今邀集國防部副部長張哲平、國防部軍備局副局長歐陽力行、國防部戰略規劃司建軍規畫處長黃文啟，及中科院副院長羅意中等官員，針對「近三年軍購預算對三軍、國家中山科學研究院可能產生的排擠影響」進行報告並備質詢。其中，美國在大選敏感前刻公布售台的4架MQ-9B無人機，因引起外界質疑必要性，因而常為質詢焦點。

國民黨立委賴士葆質詢時詢問，我方是何時「起心動念」要買MQ-9B無人機？何時完成建案？是我們主動，還是對方說要賣？戰略規劃司建軍規畫處長黃文啟回應，在民國107年就已將MQ-9B列入計畫，這些都是機密文件，「是我們主動提出去，我們提了4次，2年時間提了4次。」國防部副部長張哲平接著補充說，民國110年就會完成建案。

賴士葆追問中科院是否也有研發無人機，何時能量產？中科院副院長羅意中表示，中科院的長制空無人機建案是從民國107年到110年完成，並在今年9月成功首飛，目前正在研發測評，明年結案後會進入建案程序；若按照現在程序，應該是在113年。

賴士葆說，既然如此，為何不向美國購買MQ-9B就好？還需要中科院研發嗎？張哲平坦言，兩者運用與功能是有差異，兩個都要，但「美國是可以飛得比較遠。」羅意中則強調，台灣購買MQ-9B對中科院的研發案一點影響都沒有，「我們會持續做」。

但接著質詢的國民黨立委費鴻泰，一上台就痛斥羅意中說，中科院的無人機其實就叫「騰雲」無人機，從開始研發到現在已經20多年了，但一無成就，連中科院內部人員說研發人員每天都在鬼混，「你怎麼現在又在鬼扯107年才開始發展？」

眼見羅意中、張哲平、黃文啟等人一片靜默，費鴻泰接著就說，中科院會變得千瘡百孔，主要是2014年改制行政法人後，採購既不用按照《政府採購法》，內部人員也不需財產申報，「有個軍方背景的人在中科院改行政法人後突然買了2棟豪宅、2輛名車，過了2年被調回軍方又馬上賣車、賣房，因為要財產申報了，你們知道我在講誰，這就是中科院，這就是墮落的地方。」

接著，費鴻泰當場點名羅意中說，「請問軍火商有沒有隨便進出你們中科院？有還是沒有！」對此，羅意中並未回應，氣得費鴻泰直說「你答不出來！」

費鴻泰進一步指出，最近有人提供資料，直指中科院「有些人」不學無數在搞錢，仗著財產不用申報，也不用服從《政府採購法》，「居然有先生在中科院，太太在外面做軍火供應商，像話嗎？」現在的中科院，就像是「鐽震」的分身。

費鴻泰更進一步爆料指出，近來的軍購案都是建案還沒完成，程序完全沒走，就直接說要買，就像MQ-9B，「明年才要建案，今年就先買了，搞什麼東西啊！」

費鴻泰說，現在整個軍火平台，就是在總統府的國家安全會議上，而這個平台的發言人就是國安會副秘書長陳文政，而陳文政背後躲了兩個人，一個姓邱、一個姓胡；也因此，國防部與中科院在軍事採購上已變成魁儡，他將會在適當時間說明兩人的角色。

對此爆料，張哲平、羅意中並未回應。立法院財委會召委林德福表示，他認為此事檢調應介入調查，而審計部也應清楚了解背後運作，如果對方不理睬，那就直接送檢調。

(中時 )