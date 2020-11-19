大量3C產品進入現代人生活，電子信箱、電腦設定、手機開啟或身份驗證，都須用到密碼，如何記住密碼設定，已成為許多人的夢靨，為怕麻煩且記憶錯誤，設定一組懶人密碼打通關，成為一種選擇，但也因此出現易被破解的安全性風險。知名VPN服務商NordPass近期統計，釋出200組最常見的密碼，透過軟體不到一秒就能破解，提醒大家千萬別再使用。

《ZDnet》報導，根據NordPass統計，「123456」密碼今年仍蟬連第1名，有超過兩百萬人使用，其次為96萬人愛用的「123456789」，再來是「Picture1」、「Passwrod」、「12345678」等組合。「Picture1」與「senha」則新擠進前10名，「senha」含義為葡萄牙文中的密碼。

從前10名密碼組合分析，數字組合仍占大宗，「123456」、「123456789」、「123123」、「111111」等數字組合，其實用軟體不到1秒即可破解，但如果採用「Picture1」，再加數字的較複雜組合，就得花費3小時進行軟體運算，破解難度較高，也因此一般密碼設定多建議不要使用單純的數字。

熟諳密碼破解的專家建議，切勿使用生日與姓名作為密碼的構成元素，即使選擇數字的組合，也要避免一連串相近的數字，且要在出乎意料的地方進行大小寫、字母切換，才能更確保密碼的安全性。

(中時新聞網)