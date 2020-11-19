福容大飯店也提供單人只要490元的英式下午茶、凡爾賽下午茶等優惠套票。（新北捷運公司提供／許哲瑗新北傳真）

淡水的無敵美景。（新北捷運公司提供／許哲瑗新北傳真）

民眾可上網購買MOOVO套票，暢遊IG網友推爆的藍色公路、藍海橋以及近期爆紅的海尾仔自行車道、公司田溪自行車道、金色水岸自行車道等。（新北捷運公司提供／許哲瑗新北傳真）

淡海輕軌藍海線15日通車，連續3天都湧入破2萬人次搶搭，成為淡水觀光新選擇；新北市捷運公司表示，為歡慶藍海線通車，淡海輕軌與KKday合作，每周推出超低折扣及不同主題淡海輕軌遊程套票，包含淡水福容大飯店推出下殺3折的5999元海景家庭房，MOOVO下殺5折的騎行券等多款優惠。

新北捷運公司吳國濟表示，淡海輕軌藍海線第1期於15日下午2點通車，當日湧入超過2萬9000人次搶搭，通車後平日連續3天單日都飆破2萬人次，人氣爆棚的藍海線，儼然成為淡水最夯的觀光新選擇。

新北捷運公司表示，為歡慶藍海線通車，輕軌結合福容大飯店推出優惠住宿套票，包含4人海景家庭房住宿及4張淡海輕軌一日券，售價只要5999元起，民眾不僅可享受5星級的住宿，還可一覽淡水河出海口的無敵海景，另福容大飯店也提供單人只要490元的英式下午茶、凡爾賽下午茶等優惠套票。

新北捷運公司也推出1日交通聯票，遊客不僅能搭乘淡海輕軌綠山線及藍海線飽覽美景，還可透過12條指定公車路線串聯漁人碼頭與淡水老街的遊程，讓遊客輕鬆暢遊淡水古蹟、老街等特色景點，規畫一趟文創、藝術、美食及生態賞花的旅程。

新北捷運公司介紹，淡海輕軌與MOOVO合作推出超優惠價格的自行車套票，包含1張1日交通聯票、4小時MOOVO暢遊騎乘只要190元，6小時的暢遊騎乘套票只需要249元，提供遊客全新的騎乘體驗；目前MOOVO於淡水區共39個借還車據點，民眾可上網購買套票，暢遊IG網友推爆的藍色公路、藍海橋以及近期爆紅的海尾仔自行車道、公司田溪自行車道、金色水岸自行車道等。

新北捷運公司補充，除了首波優惠折扣外，未來淡海輕軌1日交通聯票也將結合蔦燒日式居酒屋、淡水紅樓中餐廳、齊柏林空間，陸續在KKday平台推出各式遊程套票，歡迎民眾來體驗淡水好風情，相關優惠訊息請上「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團及KKday網站查詢。

(中時 )