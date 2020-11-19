19日上午社頭國中社區共讀站「悅書館」，舉行落成啟用典禮，縣長王惠美親自主持啟用儀式，與學生開心合影。（吳建輝攝）

不對稱的斜屋頂，跳脫傳統圖書館既有的框架，充滿濃濃的文藝氣息，讓附近社區民眾與學生，都相當驚喜。（吳建輝攝）

除了外型優美，最重要的是內在，開放式書架，借閱台、檢索區、寬敞的閱讀區、還配有小型會議室及視聽室。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美上任後，積極推動學校社區共讀站，19日在彰化縣社頭國中落成的社區共讀站「悅書館」，灰白色的外牆，採不對稱的三角形設計，藏匿在校園兩旁的樹林中，有同學表示，看起來很像覆滿白雪的合掌村，超級漂亮。

19日上午社頭國中社區共讀站「悅書館」，舉行落成啟用典禮，縣長王惠美親自主持啟用儀式，社頭國中因校舍老舊，加上舊的圖書館與教學區較遠，因此縣府向教育部爭取經費，與縣府共同補助2006萬4000元，進行拆除整地等工程，並打造全新的圖書館，讓師生及社區居民，有一個優質的閱讀學習環境。

王惠美表示，這座圖書館相當有特色，不對稱的斜屋頂，跳脫傳統圖書館既有的框架，充滿濃濃的文藝氣息，讓附近社區民眾與學生，都相當驚喜，民眾到這邊悅讀完書籍以後，別忘了拿起手機，在門口拍張照片，打卡讓大家知道，彰化社頭有如此美麗的圖書館。

王惠美也說，除了外型優美，最重要的是內在，開放式書架，借閱台、檢索區、寬敞的閱讀區、還配有小型會議室及視聽室，戶外也有閱讀空間，提供師生及社區居民上課，討論及閱覽的功能，充分達到「資源共享、環境共好」，也希望透過美感校園，行逤學生細膩的人格特質，以及對美的素養。

(中時 )