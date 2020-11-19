世邦魏理仕今（19）日表示，由國家住宅及都市更新中心實施的「新北市板橋區浮洲商業區公辦都更案」（以下簡稱：板橋浮洲案）近日傳出好消息，在新北市府積極推動下，板橋浮洲案正式啟動地上權案，採55年為期的方式實施，並委任世邦魏理仕擔任招商財務顧問，預計下月初正式招商。

世邦魏理仕表示，板橋浮洲案位於中山國小南側與浮洲合宜住宅北側間之完整商業區，基地面積合計約2公頃，為雙北地區少有的大型商業區，且土地產權單一為國家住都中心所有，可申請都市更新容積獎勵，深具立即性經濟開發效益。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「很榮幸能與國家級的專業經理人攜手合作，擔起此地上權案財務顧問的重責。世邦魏理仕的加入，不僅展現政府在推動促參執行的多元化，更重要的，未來我們亦能從旁導入國際資源，進一步活絡地方發展，重塑板橋都城市風貌，提升當地生活機能與居住環境。」

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示：「板橋浮洲案在整合期間便已獲得不少業者關注以表達參與意願，其投資潛力看好的主要三大優勢分別為：產權單一、面積方正、人口紅利；未來此區進一步開發，將可望與新板特區、板橋舊站區以及遠東通訊數位園區連成一線，催生新北國際都心新面貌，帶動當地商業活絡。」

「新北市板橋區浮洲商業區公辦都更案」係由內政部次長花敬群所領導的國家住都中心所主導，國家住都中心為專責公辦都更機構，集合都市更新、住宅、建築與地政領域的專業經理人，連結中央、地方共同合作，透過都更帶動區域發展，同時兼顧公益性，以創造「都更國家隊」典範。

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