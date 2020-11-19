戴比爾斯(De Beers)在最近一銷售周期的鑽石銷售出現超過12%的成長，母公司英美資源(Anglo American)周三指出，新冠管制鬆綁的支持以及12月購物季節的前夕，看見消費需求的增加。

全球最大鑽石生產商戴比爾斯目前正奮戰於銷售和價格的衰退，疫情而來的封鎖，阻卻了買家旅行前往銷售據點購買。該公司在七月曾警告有裁員計畫。

戴比爾斯在第九個銷售周期(11月2日至11月16日)的銷售為4.5億美元，較去年同期的4億美元成長了12.5%。但是仍低於其第八個銷售周期(9月21日至10月9日)的4.67億美元。

該公司執行長克里佛(Cleaver)表示，預期在整個假期季節將有「合理的」需求，美國和中國在零售層次對於鑽石珠寶都有穩定的需求。

傑富瑞(Jefferies)分析解釋，第九個銷售周期為小勝利，預期明年在生產減少10%和經濟反彈的需求改善下，戴比爾斯的價格和需求都會上升。

在南非和坦桑尼亞有礦場的鑽石競爭同業佩特拉鑽石(Petra Diamond)，該公司本周稍早曾表示，鑽石市場正在復甦。

(時報資訊)